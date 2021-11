PostNL lager op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 819,27 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ASMI met een winst van 1,5 procent aan kop. ING sloot de rij met een verlies van 0,7 procent. In de Midkap konden de cijfers van PostNL niet aan de verwachtingen voldoen, alhoewel de outlook voor 2021 wel werd herhaald. Het aandeel daalde 4,0 procent. OCI verloor daarnaast 2,0 procent na cijfers. Basic-Fit steeg daarentegen met 3,8 procent naar 48,23 euro, nadat Morgan Stanley het koersdoel verhoogde van 44,00 euro naar 55,00 euro met een herhaling van het Overwogen advies. Onder de kleinere aandelen verloor bouwer BAM krap 2 procent. B&S Group verloor na cijfers 2,4 procent. Bron: ABM Financial News

