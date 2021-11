'Hoge vrije kasstroom voor PostNL' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag in een reactie op de kwartaalcijfers van PostNL benadrukt dat het postbedrijf zijn verwachting voor 2021 intact liet en dat de vrije kasstroom hoog is. Wel hadden de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere wet- en regelgeving volgens de zakenbank een negatieve impact op de cijfers van circa 8 miljoen euro. Het vasthouden door PostNL aan de verwachting voor 2021 van een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 280 tot 310 miljoen euro en een vrije kasstroom van 250 tot 280 miljoen euro impliceert volgens analist David Kerstens een rendement op de vrije kasstroom van ongeveer 12 procent. Kerstens rekent op een dividenduitkering voor 2021 van meer dan 0,35 euro, ofwel een dividendrendement van meer dan 8,8 procent. De omzet van PostNL daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 742 miljoen naar 729 miljoen euro en de genormaliseerde EBIT ging van 36 naar 23 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gingen juist uit van een kleine omzetstijging tot 752 miljoen met een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 24 miljoen euro. Jefferies heeft een koopaanbeveling op PostNL en hanteert een koersdoel van 5,50 euro. Het aandeel PostNL sloot vrijdag op de Amsterdamse beurs 0,8 procent lager op 3,97 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.