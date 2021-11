Sterke groei Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het derde kwartaal van 2021 flink hogere resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de beursuitbater. Bij de halfjaarcijfers werd al duidelijk dat de beursuitbater sterk profiteert van de overnames die het deed, zoals die van Borsa Italiana Group in april. Die acquisitie droeg in het derde kwartaal voor 121,1 miljoen euro bij aan de omzet van Euronext, die in totaal uitkwam op 350,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 71,2 procent. Op vergelijkbare basis was sprake van een omzetgroei van 10,2 procent. Die groei lag in het tweede kwartaal van 2021 op 3,5 procent. De inkomsten uit beurstransacties stegen in het derde kwartaal met bijna 64 procent, de omzet uit clearing en post-trade-afhandeling met ruim 86 procent en de inkomsten uit nieuwe beursnoteringen met zo'n 42 procent. De groei bij deze takken lag in het tweede kwartaal op respectievelijk 26, 131 en 34 procent. De EBITDA steeg in het derde kwartaal met 72,4 procent tot 203 miljoen euro en onder de streep bleef voor Euronext een nettowinst van bijna 116 miljoen euro over. Dat was in het tweede kwartaal zo'n 87 miljoen euro. De operationele kosten liepen in het derde kwartaal met 69,5 procent op naar 147,6 miljoen euro, onder meer door het integreren van Borsa Italiana Group. In het tweede kwartaal stegen de kosten met ruim 59 procent. Beleggersdag Euronext komt op 9 november met een nieuw strategisch plan voor 2024. CEO Stéphane Boujnah zal dan onder meer inzicht geven in de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren. Analisten van Deutsche Bank hopen tijdens de beleggersdag meer te horen over de voordelen die de stevige transformatie van Euronext biedt. Deutsche Bank rekent daarbij op een positieve boodschap ten aanzien van de omzetgroei en de EBITDA-marge in de komende jaren. Euronext sloot donderdag bijna 2 procent hoger op 101,00 euro. Bron: ABM Financial News

