Deutsche Post verwacht recordwinst dit jaar

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft donderdag de verwachtingen voor zowel de korte als middellange termijn verhoogd en voorziet een recordjaar 2021. Dit bleek donderdag uit een update van het Duitse postbedrijf. In het afgelopen kwartaal boekte Deutsche Post een omzet van 20 miljard euro, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 23,5 procent. Het bedrijf zag een sterke vraag naar logistieke diensten wereldwijd en een sprong in de winst, vooral bij de DHL-divisies. Hoewel fysieke winkels de deuren weer openden, nu de coronamaatregelen worden afgebouwd, zag Deutsche Post dat de volumes in e-commerce op een hoger niveau stabiliseren. Het EBIT resultaat steeg in het afgelopen kwartaal met 28,6 procent tot 1,8 miljard euro bij een marge van 8,8 procent. Dit was een jaar eerder nog 8,5 procent. Op basis van de resultaten verhoogde het bedrijf de winstverwachting. Voor heel dit jaar wordt een recordresultaat van meer dan 7,7 miljard euro verwacht, waar eerder nog werd gemikt op ruim 7 miljard euro. Voor 2023 mikt Deutsche Post op een EBIT van meer dan 8 miljard euro. In een eerdere raming werd nog rekening gehouden met een EBIT van ruim 7,4 miljard euro. "Na negen maanden hebben we nu al het recordresultaat van vorig jaar overtroffen", aldus CEO Frank Appel. De vooruitzichten blijven volgens de topman positief. "De wereldhandel komt op oude sterkte en online shopping stabiliseert op een nieuw, hoger niveau. DHL is uitstekend gepositioneerd", aldus Appel. De operationele kasstroom steeg op jaarbasis van 2,4 miljard naar 2,6 miljard euro. De vrije kasstroom bedroeg 1,3 miljard euro. Deutsche Post voorziet nu een vrije kasstroom van meer dan 3,6 miljard euro dit jaar. Eerder werd nog gerekend op ruim 3,2 miljard euro. De cumulatieve vrije kasstroom voor de jaren 2021 tot 2023 werd verhoogd van 9 naar 10 miljard euro. Het aandeel Deutsche Post steeg donderdag 2,6 procent. In Amsterdam won het aandeel PostNL eveneens 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

