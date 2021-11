Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor het aandeel Wolters Kluwer verhoogd van 80,00 naar 93,00 euro met handhaving van het advies op Houden. Dit bleek donderdag uit een analyse van Kepler, nadat het dataconcern woensdag een kwartaalupdate publiceerde, waarin op alle fronten autonome groei kon worden gerapporteerd en de outlook voor dit jaar werd verhoogd. Kepler Cheuvreux verhoogde ook zijn ramingen voor de winst per aandeel. Wolters Kluwer wordt steeds meer als een zogeheten software-as-a-service bedrijf beschouwd. Zo staat het aandeel inmiddels te boek als een technologie-aandeel in de MSCI. Maar dit is volgens Kepler inmiddels ook wel ingeprijsd door de markt, waardoor het Houden advies gehandhaafd werd. Het aandeel Wolters Kluwer sloot woensdag op een groen Damrak 1,8 procent hoger op 95,10 euro. Bron: ABM Financial News

