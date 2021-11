Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Unibail Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verlaagd van 75,00 naar 68,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Michael Kuhn. De analist herzag zijn model na de recente kwartaalupdate van Unibail. Het vastgoedfonds rekent voor 2021 op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van minimaal 6,75 euro. Dat was beduidend minder dan de consensus op dat moment, aldus Kuhn. Hijzelf rekende op 7,14 euro per aandeel. Kuhn besloot woensdag om zijn raming te verlagen naar 6,80 euro per aandeel. Vooral tegemoetkomingen aan huurders zijn hier debet aan, aldus Deutsche Bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.