VS en EU akkoord over terugbrengen importheffingen staal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de heffingen op de import van staal en aluminium door de VS. Gina Raimondo, de Amerikaanse minister voor Handel, zei dat de importheffingen van kracht blijven, maar dat een bepaalde hoeveelheid aluminium en staal heffingsvrij zal mogen worden geïmporteerd. In ruil zal de EU bepaalde importheffingen verlagen. Dat zou goed nieuws zijn voor onder meer Harley Davidson. Raimondo hoopt zo de druk op de wereldwijde aanvoerketen wat weg te nemen. Op 1 december dreigde de EU zijn importheffingen te verdubbelen als er geen akkoord zou worden bereikt. Bron: ABM Financial News

