Omzetstijging voor Colgate-Palmolive

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal de omzet en de aangepaste winst per aandeel zien stijgen, conform de analistenconsensus. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen.

De omzet steeg met 6,5 procent naar 4.414 miljoen dollar. Autonoom was de omzetgroei 4,5 procent.

Colgate-Palmolive boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 634 miljoen dollar, ofwel 0,75 dollar per aandeel, in vergelijking met 698 miljoen dollar of 0,81 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst per aandeel over de verslagperiode bedroeg 0,81 tegen 0,79 dollar een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,80 dollar per aandeel en op een omzet van 4.399 miljoen dollar.

Outlook

De Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen verwacht nog altijd een autonome omzetgroei in 2021 van 4 tot 7 procent, maar nu inclusief een paar procent valutavoordeel.

De autonome groei zal, zoals eerder aangegeven, tussen de 3 en 5 procent liggen, in lijn met het groeidoel van de onderneming voor de lange termijn.

Colgate-Palmolive wees vrijdag wel op de aanhoudende onzekerheid rond de coronapandemie en problemen in de leveringsketen. Het bedrijf rekent voor 2021 op een daling van de brutowinstmarge en schat in dat de winst per aandeel aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 0 tot 5 uitkomt.

Het aandeel Colgate-Palmolive noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent hoger.