Van Lanschot Kempen boekt zeer sterk resultaat

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen een zeer sterk resultaat geboekt door een sterk operationeel resultaat en boekwinsten op verkopen uit de participatieportefeuille. Dit maakte de bank vrijdagochtend voorbeurs bekend.

"We zijn trots op het resultaat in het derde kwartaal. De netto-instroom binnen Private Clients is aanhoudend goed. Het segment Wholesale & Institutional Clients toont een gemengder beeld, omdat de uitstroom door het vertrek van enkele institutionele klanten groter was dan de instroom", aldus CFO Constant Korthout in een toelichting.

De client assets stegen van 121 miljard eind juni naar 125,2 miljard eind september. Het beheerd vermogen steeg sinds juni met 3 miljard euro tot 107,2 miljard euro, mede door het belang van 70 procent in vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden. In juli werd de transactie van dit belang afgerond. "Sinds de transactie is Mercier Vanderlinden verder gegroeid", aldus de bank.

Binnen Private Clients bedroeg de instroom in het derde kwartaal 0,6 miljard euro, waardoor de netto-instroom binnen dit segment tot dusver dit jaar uitkwam op 3 miljard euro. Bij Wholesale & Institutional Clients was er juist een uitstroom van 2,1 miljard euro, vanwege de uitstroom binnen creditstrategieën en door het vertrek van een fiduciaire klant. "Verder is er binnen de minder liquide beleggingsstrategieën goede instroom, dit past bij onze positie als niche-speler in deze markt", aldus de bank.

Ook verkopen uit de participatieportefeuille leverde een bijdrage aan de nettowinst, die overigens niet werd gespecificeerd. De verkopen van de belangen in Fire Safety en Quint leverden respectievelijk boekwinsten van ruim 10 miljoen en ongeveer 5 miljoen euro op. Daarnaast droeg de verkoop van het niet-strategische belang in Holonite ongeveer 2 miljoen euro bij aan de nettowinst.

De kapitaalpositie noemde Van Lanschot Kempen sterk met een kapitaalratio van 20,0 procent, waar dit eind juni nog 21,9 procent was. De ratio is inclusief de impact van de overname van Mercier Vanderlinden.