Air France-KLM laat herstel zien

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2021 bijna een verdubbeling van de omzet laten zien, nu de lockdownmaatregelen steeds meer worden afgebouwd. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De omzet van Air France-KLM verdubbelde op jaarbasis naar 4,6 miljard euro. In het derde kwartaal van 2019, toen corona nog geen rol speelde, behaalde de groep nog een omzet van 6,5 miljard euro. Operationeel behaalde de luchtvaartmaatschappij een resultaat van 132 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog ruim 1,0 miljard euro. De groep onderstreepte de sterke prestaties bij Transavia, dat 105 miljoen euro bijdroeg aan het operationele resultaat. Zestien door Air France-KLM geraadpleegde analisten rekenden gemiddeld op een omzet van 4,5 miljard euro en een operationeel verlies van 195 miljoen euro. Onder de streep rapporteerde Air France-KLM een verlies van 192 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 1,7 miljard euro een jaar eerder. Analisten hadden een groter verlies voorzien van 318 miljoen euro. Voor de nabije toekomst is de onderneming weer wat optimistischer geworden. “Na de aankondiging in september van de heropening van de Verenigde Staten voor Europese burgers, kwamen de boekingen snel binnen voor november en nog meer voor de kerstvakantie. De heropening van Canada begin september was een andere belangrijke mijlpaal voor het herstel van de groep, evenals de heropening van Singapore vanaf oktober”, aldus een toelichting van de maatschappij. In het lopende kwartaal rekent de onderneming op een capaciteitsbenutting van 70 tot 75 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 en een positieve EBITDA. Ook voor heel 2021 rekent Air France-KLM op een licht positieve EBITDA. Het aantal vervoerde passagiers steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 92,6 procent naar 16,94 miljoen. De nettoschuld bedroeg aan het einde van het kwartaal 8,1 miljard euro. Dit was een afname van 2,9 miljard euro in vergelijking met het einde van 2020. Air France-KLM heeft veel steun nodig van de Franse- en Nederlandse staat en alle opties liggen momenteel open om de kapitaalpositie te versterken. Bron: ABM Financial News

