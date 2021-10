Apple waarschuwt voor leveringsproblemen

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een minder hoge omzet behaald dan verwacht, onder meer vanwege de impact van de problemen in de aanvoerketen. Dit meldde de iPhone-maker donderdag nabeurs.

De omzet steeg met bijna 29 procent op jaarbasis naar 83,4 miljard dollar. Hier werd door analisten geraadpleegd door FactSet gerekend op 85 miljard dollar. In het derde kwartaal lag de omzetgroei op 36 procent maar toen waarschuwde Apple al dat de iPhone-verkopen beïnvloed zouden worden door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen.

CFO Luca Maestri waarschuwde donderdag dat de meeste productcategorieën in het huidige kwartaal last zullen hebben van de verstoringen. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet hierdoor 6 miljard dollar lager uit, en dat zal in het lopende kwartaal vermoedelijk meer zijn, aldus Maestri.

In het vierde kwartaal steeg de omzet uit de verkoop van iPhones met zo'n 47 procent naar bijna 39 miljard dollar. Analisten voorspelden een stijging van 56 procent naar 41 miljard dollar. In het derde kwartaal lag de groei op bijna 50 procent.

De omzet van Mac computers steeg licht naar 9,2 miljard dollar, waar de markt rekende op 9 miljard dollar, terwijl de opbrengsten uit de verkoop van iPads uitkwam op bijna 8,3 miljard dollar, waar analisten vooraf 7 miljard dollar voorspelden.

De omzet uit diensten, inclusief opbrengsten uit de App Store en advertenties, steeg in het vierde kwartaal van 14,5 maar 18,3 miljard dollar. Apple kwam onlangs met nieuwe privacyregels waardoor het voor adverteerders lastiger wordt om gepersonaliseerde advertenties te tonen via Apple.

In de verslagperiode steeg de nettowinst van Apple van 12,7 miljard naar bijna 20,6 miljard dollar, of 1,25 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 20 miljard of 1,24 dollar per aandeel. In heel het boekjaar 2021 werd een winst behaald van 94,7 miljard dollar.

In de nabeurshandel daalde het aandeel 4 procent. In de reguliere handel donderdag steeg Apple nog 2,5 procent.