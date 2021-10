Beursblik: Arcadis schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder goed gepresteerd dan verwacht. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. De marges van Arcadis stonden volgens ING meer onder druk dan verwacht. De marge kwam uit op 10,1 procent, waar 10,5 tot 10,6 procent werd verwacht. Vorig jaar bedroeg de marge nog 10,9 procent. De autonome omzetgroei bedroeg 4,1 procent, waar een groei van 5 procent werd verwacht. CRTKL was opnieuw een zwakke divisie, aldus Mulder, terwijl andere regio's waaronder Europa, het beter deden. Ook de groei van de orderportefeuille was met 3,1 procent aan de lage kant volgens ING. De kasstroom was met 75 miljoen euro wel wat hoger dan de 41 miljoen euro waar ING vanuit ging, waardoor de schuld terugliep tot 47 miljoen euro. "Het probleem is niet het derde kwartaal van 2021, maar het derde kwartaal van 2020, dat extreem winstgevend was als gevolg van de impact van de coronacrisis", verklaarde Mulder. "Al met al is er sprake van een zwak kwartaal, maar dat is geen reden om op lange termijn een daling van het aandeel Arcadis te voorzien." Mulder verwacht niet dat analisten hun ramingen zullen aanpassen. ING handhaafde het koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 53,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 7,8 procent tot 42,62 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.