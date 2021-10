Mogelijke miljardenboetes voor Amazon en Uber Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft meer dan duizend bedrijven aangeschreven die misleidende informatie naar buiten hebben gebracht over hun lonen. Dit schreef de Amerikaanse zakenwebsite MarketWatch op basis van een bron. Op de lijst staan onder meer Uber, DoorDash, Lyft en Amazon. Ook GrubHub van Just Eat Takeaway wordt genoemd. Deze partijen kunnen volgens MarketWatch tegen miljardenboetes aankijken. "Op de lijst staan bedrijven die openlijk hebben geadverteerd met hoeveel geld mensen kunnen verdienen als zij bij het bedrijf komen werken“, aldus Lios Greisman van de FTC tegenover MarketWatch. Bij veel van deze bedrijven is de bezorger of taxibestuurder geen werknemer maar wordt die beschouwd als een zelfstandige. Volgens MarketWatch kan elke overtreding bijna 48.000 dollar kosten. En bij veel werknemers kan dit dus hard oplopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.