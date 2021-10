AEX wacht vermoedelijk hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag, op een heel drukke cijferdag, vermoedelijk met winst van start.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

De AEX eindigde woensdag nog 0,2 procent lager op 815,29 punten. De verliezen bleven beperkt dankzij positieve cijfers van ASMI, waardoor de halfgeleiders, waaronder indexzwaargewicht ASML, flink in de lift zaten. Grondstoffenfondsen noteerden juist lager.

Na het slot in Amsterdam koerste het aandeel Shell op Wall Street evenwel hoger na nieuws dat een activistische aandeelhouder met het olieconcern heeft gesproken om de opties van een eventuele opsplitsing door te nemen. Het oliefonds rapporteert vanochtend ook nog eens kwartaalcijfers.

De Amerikaanse hoofdindices handelden woensdag rond recordniveaus, maar zakten gedurende de tweede helft van de handelsdag iets weg. Hoofdgraadmeter S&P 500 verloor uiteindelijk een half procent.

Solide kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven hebben de zorgen van beleggers met problemen over de toeleveringsketen, inflatie en de Chinese economische groei grotendeels weggenomen. De S&P 500 is in oktober tot dusver met 6,2 procent gestegen en ligt op koers voor zijn grootste maandelijkse stijging sinds november.

Uiteraard hebben beleggers ook iets om over te somberen, variërend van het lot van Biden's infrastructuurplannen tot de mogelijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen van de Federal Reserve.

Volgende week staat het rentebesluit van de Fed op de agenda en dan moet duidelijk worden of de Amerikaanse centrale bank in november al begint met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma. Voor volgend jaar wordt minimaal één renteverhoging verwacht.

Azië en olie onder druk

In Azië noteren de beurzen in Tokio en Shanghai vanochtend tot een procent lager. De verliezen voor de andere hoofdbeurzen blijven binnen de perken. De Bank of Japan liet zijn monetaire beleid ongemoeid.

Een decemberfuture voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot woensdagavond 2,4 procent lager op 82,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend komt daar nog eens een verlies van bijna 2 procent bovenop. Oliebeleggers reageren negatief op een onverwacht sterke stijging van de Amerikaanse olievoorraden.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS afgelopen week zijn gestegen met 4,3 miljoen vaten tot 430,8 miljoen vaten. Analisten rekenden in doorsnee slechts op een stijging van 1,9 miljoen vaten.

De "forse" voorraadopbouw kwam "na een grote sprong in de netto-invoer van ruwe olie en een nog steeds trage verwerking van raffinaderijen", stelden Citi-analisten in een reactie.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de Verenigde Staten, waar een drietal belangrijke publicaties staan geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het derde kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in september later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Third Point nam een groot belang in Royal Dutch Shell en de activistische aandeelhouder dringt er bij de energiereus op aan om zich op te splitsen. "Shell verwelkomt een open dialoog met al zijn aandeelhouders, inclusief Third Point", meldde Shell in een reactie.

De bruto-huurinkomsten van Unibail-Rodamco-Westfield daalden in de eerste negen maanden van dit jaar met 13,2 procent tot 1,4 miljard euro, in vergelijking met 1,6 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Deze daling is met name het resultaat van verleende huurkortingen en de toegenomen leegstand als gevolg van verschillende coronamaatregelen, met name in de eerste helft van het jaar.

AMG boekte in het afgelopen kwartaal een EBITDA van 33,1 miljoen dollar, in vergelijking met 14,1 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging betekent het vijfde opeenvolgende kwartaal van groei na het coronadieptepunt in het tweede kwartaal van 2020. Onder de streep resteerde afgelopen kwartaal een nettoverlies van 0,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 12,8 miljoen dollar een jaar eerder.

De netto-omzet van Arcadis steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 5 procent naar 636 miljoen euro, of met 4,1 procent autonoom, terwijl de operationele EBITA onder druk stond met een daling van 3 procent, naar 64 miljoen euro. De marge liep daarbij terug van 10,9 procent naar 10,1 procent. ING mikte vooraf op een omzet van 630 miljoen euro en een operationele EBITA van 67 miljoen euro. De onderneming mikt voor 2023 op een omzetgroei van circa 5 procent. Voor de EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023

De omzet van Fugro steeg op jaarbasis het afgelopen kwartaal op een vergelijkbare basis met 3,7 procent naar 378 miljoen euro, waar over het derde kwartaal van het vorig jaar nog 360,7 miljoen werd gerapporteerd. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 57,8 miljoen tegen 67,5 miljoen euro. Fugro herhaalde de outlook voor dit jaar.

In de afgelopen negen maanden kwam de omzet van GrandVision uit op 2.959 miljoen euro tegen 2.500 miljoen euro een jaar eerder, eEen stijging van 18,4 procent. Daarmee bleef de omzet nog wel onder die in de eerste negen maanden van 2019, toen GrandVision een omzet behaalde van 3.040 miljoen euro.

Pharming zag in de eerste drie kwartalen van 2021 de omzet en de winst onder druk staan, maar zag kwartaal op kwartaal wel verbetering.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.551,68 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 35.490,69 punten en de Nasdaq sloot vlak op 15.235,84 punten.