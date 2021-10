Bank of Japan vernieuwt economische ramingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft de economische ramingen aangepast en het monetaire beleid voor het land ongemoeid gelaten. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de centrale bank. Voor dit jaar verwacht de bank een inflatie zonder de effecten van de voedsel- en energieprijzen van nul procent. Dat was in een eerdere raming nog 0,6 procent. Voor 2022 komt deze kerninflatie naar verwachting uit op 0,9 procent, gelijk aan de eerder inschattingen. Het jaar erop komt deze dan naar verwachting van de Bank of Japan uit op 1,0 procent, en ook dat is een ongewijzigde inschatting. Voor de groei van de economie rekent de bank voor dit jaar op 3,4 procent tegen eerder 3,8 procent, voor 2022 van 2,9 procent tegen eerder 2,7 procent en voor het jaar erop van 1,3 procent, gelijk aan de eerder raming. De beleidsraad van de Japanse centrale bank handhaafde donderdag wederom met een stemverhouding van acht voor en één tegen de korte rente op 0,1 procent negatief en wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties nog altijd rond nul houden. Ook het ‘Special Program to Support Financing in Response to the Novel Corona Virus’, dat eerder met zes maanden werd verlengd tot eind maart 2022, handhaaft de bank. De Bank of Japan herhaalde woensdag tevens zijn aankoopbeleid van ETF's en vastgoedfondsen van 12 biljoen yen per jaar en tot een maximum van 180 biljoen yen. De bank stuurt nog altijd aan op een inflatie van 2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.