Hoger prijskaartje voor Heineken voor overname Distell - media

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De gesprekken tussen Heineken en Distell om het Zuid-Afrikaanse wijnbedrijf over te nemen zijn verlengd, omdat de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf een hogere prijs eist. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. The Public Investment Corp, Afrika's grootste vermogensbeheerder, vraag circa 200 rand per aandeel, omgerekend circa 11,50 euro per aandeel, meldden de bronnen van het persbureau. Dat is circa 9,4 procent hoger dan de slotkoers van Distell op dinsdag. De brouwerij wordt daarmee gewaardeerd op 44,6 miljard rand, circa 2,6 miljard euro. De gesprekken lopen en er is nog geen definitief besluit genomen. Hoeveel Heineken bereid is te betalen, is niet bekend. Distell maakt cider, wijn en sterke drank, met bekende namen als Amarula, Hunter's en Nederburg en is genoteerd aan de beurs van Johannesburg. Bron: ABM Financial News

