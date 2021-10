Bank of Canada stopt met opkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Canada heeft zijn beleidsrentes ongewijzigd gelaten en stopt met het opkopen van staatsleningen om de economie te stimuleren, nu de hoge inflatie pas tegen het einde van 2022 weer terugzakt naar het beoogde inflatiedoel van 2 procent. Dat maakte de Bank of Canada woensdagmiddag bekend. De centrale bank zal nu alleen nog staatsleningen opkopen om de aflopende leningen op de balans te vervangen. De bank wees op de sterk gestegen inflatie door hoge energieprijzen en knelpunten in de aanvoerketen. De krachten lijken "sterker en hardnekkiger dan verwacht". De Canadese economie groeit dit jaar met 5 procent, denkt de centrale bank, en met 4,5 en 3,75 procent in 2022 en 2023. Toch is er nog aanzienlijke monetaire steun nodig, vindt de centrale bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.