Ook Coca-Cola verhoogt outlook

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) The Coca-Cola Company heeft na een sterk derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Amerikaanse frisdrankbedrijf. In het derde kwartaal zag Coca-Cola de volumes met 6 procent toenemen. De omzet steeg zelfs met 16 procent tot 10,0 miljard dollar. Op autonome basis steeg de omzet met 14 procent. Daarmee presteerde het bedrijf beter dan verwacht. De consensus samengesteld door FactSet rekende op een omzet van 9,8 miljard dollar. Coca-Cola boekte een operationele winst van 2,9 miljard, ofwel een stijging van 26 procent. De operationele marge ging van 26,6 naar 28,9 procent. De winst per aandeel steeg met 41 procent tot 0,57 dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam 18 procent hoger uit op 0,65 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op een aangepaste winst van 0,58 dollar per aandeel. In de eerste negen maanden van het jaar boekte Coca-Cola een vrije kasstroom van 8,5 miljard dollar. Dit is 3 miljard meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. Outlook Op basis van deze kwartaalcijfers heeft Coca-Cola de outlook verhoogd. Het bedrijf rekent inmiddels voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 13 tot 14 procent. Eerder was dit 12 tot 14 procent. Ook werd het bedrijf positiever over de winst per aandeel, die op vergelijkbare basis met 15 tot 17 procent zal stijgen, tegenover een eerdere verwachting van 13 tot 15 procent groeien. In 2020 bedroeg deze winst 1,95 dollar per aandeel. De vrije kasstroom zal dit jaar ongeveer 10,5 miljard dollar bedragen, aldus Coca-Cola. Beleggers reageren enthousiast op de cijferrapportage van Coca-Cola en het aandeel lijkt 3,1 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

