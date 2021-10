Volumedruk bij Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het derde kwartaal, dat door de zomerperiode in Europa een belangrijke periode voor de brouwer is, de bierverkoop zien dalen. Dit bleek woensdagochtend uit de kwartaalupdate van de Amsterdamse brouwer.

De biervolumes daalden op jaarbasis van 62,9 miljoen hectoliter naar 60,2 miljoen hectoliter, waar de analistenconsensus rekende op 62,1 miljoen. In het derde kwartaal van 2019, voor de coronacrisis, zat Heineken nog op 64,2 miljoen hectoliter.

Autonoom betrof het een daling van 5,1 procent op jaarbasis, waar 2,3 procent door de analisten was voorzien.

Over het Heinekenmerk was de brouwer wel te spreken. In het derde kwartaal groeiden deze volumes met 8,0 procent en na negen maanden was dit zelfs 15,1 procent.

De totale volumes daalden van 71,3 miljoen naar 69,2 miljoen hectoliter. Dat is minder dan de 71,6 miljoen waarop de consensus rekende. Autonoom daalden de volumes ook met 5,1 procent.

In 2019 lagen de volumes van de brouwer nog op 73,7 miljoen hectoliter.

In de eerste negen maanden boekte Heineken een nettowinst van 3,1 miljard euro. Dat is veel meer dan de 396 miljoen euro in dezelfde periode in 2020 en de 1,7 miljard euro in 2019. Het resultaat bevat dan ook een buitengewone boekwinst van 1,3 miljard euro op United Breweries in India.

Outlook

Heineken herhaalde dat wisselkoerseffecten de omzet dit jaar met ongeveer 450 miljoen euro raken en de operationele en nettowinst met 90 en 40 miljoen euro.

CEO Dolf van den Brink van Heineken merkte op dat de coronapandemie in Azië de resultaten van de brouwer hard raakte, zoals ook was voorzien. "Maar we zien de eerste tekenen van herstel", aldus de topman.

De markt blijven evenwel uitdagend, en Van den Brink zei daarom de prijzen te verhogen en de kosten te verlagen. "Onze verwachtingen blijven onveranderd, wat betekent dat het jaarresultaat lager zal blijven uitkomen dan in 2019."

Deutsche Bank acht Heineken in staat om de oplopende grondstofkosten te compenseren door kostenbesparingen, maar ziet voor de korte termijn weinig ruimte voor margeverbetering.

In 2023 denkt Heineken een marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020.