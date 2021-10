Beursblik: nipte meevaller Besi

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het derde kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen dinsdag.

Daar staat wel tegenover dat de door Besi afgegeven outlook voor het vierde kwartaal licht tegenvalt.

"We verwachten een gematigde positieve koersreactie", aldus Van Putten, wijzend op de sterke orderinstroom van 209 miljoen euro. Dat is bijna 30 miljoen euro meer dan de analist had verwacht. "Het orderboek is het belangrijkste om op te letten gezien de beperkingen in de toeleveringsketen waar ook Besi last van heeft", vindt Van Putten.

Inmiddels groeit Besi al acht kwartalen op rij, waar dit in het verleden maximaal tien kwartalen gebeurde. "We zijn dus terughoudend om de huidige trends door te trekken naar de tweede helft van 2022", aldus Van Putten. "Misschien is het dit keer anders, maar dan willen we hiervoor wel eerst bevestiging zien."