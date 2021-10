Turkse lira in neerwaartse spiraal

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse lira dreigt in een neerwaartse spiraal te komen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de Turkse economie, terwijl de euro later deze week een deel van zijn recente koerswinst kan prijsgeven, als ECB-voorzitter Lagarde de rente probeert omlaag te praten. Dit zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank maandag in gesprek met ABM Financial News.

De Turkse lira blijft dalen, na de groter dan verwachte renteverlaging door de Turkse centrale bank vorige week. Hoewel de inflatie nog extreem hoog is in Turkije, rond 20 procent, werd een renteverlaging toch verwacht door de markt, als logisch gevolg nadat de Turkse president Erdogan leden van de monetaire beleidscommissie van de centrale bank ontsloeg. Er was gerekend op een verlaging met 50 tot 100 basispunten, maar dat werden 200 basispunten. Sindsdien daalde de lira 2,5 procent vorige week vrijdag en maandag opnieuw met zo'n 2 procent.

In combinatie met het wegsturen van internationale diplomaten uit Turkije, wijst dit erop dat Erdogan "op ramkoers" ligt met de westerse internationale gemeenschap. "Er is steeds minder reden voor banken en institutionele beleggers om lira's te bezitten", aldus Koopman.

Bij zulke snelle ontwaardingen van een munt is het risico van een echte kapitaalvlucht, aldus Koopman waardoor ook de Turkse bevolking zijn bezittingen veiligstelt in buitenlandse valuta. Dit kan de problemen voor de Turkse economie nog verder vergroten.

Op het front van de euro/dollar zijn de ogen deze week in eerste instantie gericht op de rentevergadering van de centrale bank. Daarbij valt op dat de markt inmiddels inprijst dat de ECB aanzienlijk sneller de rente zal gaan verhogen, dan de centrale bank zelf aangeeft. Volgens Koopman prijst de markt inmiddels een renteverhoging in per december 2022, terwijl de ECB zelf heeft laten blijken dat er voor 2024 zeker geen renteverhoging in het vat zit.

De marktverwachting is in korte tijd ruim een jaar dichterbij gekomen, door het oplopen van de obligatierentes. Koopman verwacht daarom dat Lagarde tegenwicht zal bieden tegen de zeer 'havikachtige' uitspraken van de Bank of England, die vreest dat de hoge inflatie structureel zal blijken waardoor er sneller renteverhogingen nodig zullen zijn. Lagarde zal er waarschijnlijk op wijzen dat de arbeidsmarkt in de eurozone nog weinig signalen van inflatiedruk geeft, en dat het daarom goed is om de rente laag te houden en het economisch herstel nog wat meer ruimte te geven.

Vrijdag zal dan een inflatiecijfer voor de eurozone volgen dat naar verwachting op een zeer hoog niveau uitkomt van 3,7 procent, onder invloed van de sterk gestegen energieprijzen. "Dat zal de boodschap voor Lagarde lastig maken en ze zal die goed moeten inkleden", aldus Koopman.