Adempauze oliemarkten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 82,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent goedkoper, waarmee WTI wel rond het hoogste niveau in zeven jaar blijft. Brent werd ook ruim een procent goedkoper en noteerde onder de 85 dollar. De olieprijzen stegen woensdag nog ruim een procent nadat bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week met ruim 5 miljoen vaten zijn gedaald. Analisten van Ritterbusch wezen daarbij in het bijzonder op de verdere daling van de voorraden bij de belangrijke oliehub in Cushing in de staat Oklahoma, die momenteel op het laagste punt in drie jaar staan. De huidige olieprijzen zetten druk op OPEC+ om meer olie te produceren, aldus Warren Patterson van ING. Hoewel de Verenigde Staten, Japan en India de OPEC en zijn bondgenoten hebben opgeroepen om de productie te verhogen, creëert "de tegenzin van OPEC+ om dit korte termijn te doen" steun voor de olieprijzen, aldus de analist. Of deze nog veel verder kunnen stijgen is de vraag, volgens analist Louise Dickson van Rystad Energy. Er zijn voorspellingen dat de Brent kan stijgen tot 100 dollar, "maar het huidige prijsniveau is voor beleggers al vrij hoog." Volgens Dickson was dat terug te zien in de winstnemingen donderdag, maar blijft het fundamentele plaatje voor olie wel sterk, gezien de toenemende vraag en het krappe aanbod waaraan OPEC+ vooralsnog vast lijkt te houden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.