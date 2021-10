ABN Amro Oddo verlaagt koersdoel Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft woensdag het koersdoel voor Vopak verlaagd van 43,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies. De bank verlaagde de winstramingen voor Vopak, wat mede reden was om het koersdoel te verlagen. Vopak maakte vanochtend bekend van plan te zijn om Dick Richelle aan te stellen als nieuwe CEO van het bedrijf. Richelle volgt per 1 januari 2022 Eelco Hoekstra op, die ruim 11 jaar bestuurder en topman was van Vopak. Over het vertrek van Hoekstra zei analist analist Tijs Berkelder van ABN AMRO dat beleggers vermoedelijk willen weten of er nog lijken in de kast liggen en wat de strategie van de nieuwe topman gaat worden. "De meeste succesvolle topmannen vertrekken op een piek, niet op een dal, en dus zullen beleggers eerst willen weten wat er echt aan de hand is", aldus de analist. Het aandeel Vopak leverde woensdagochtend 1,4 procent in op 35,51 euro. Bron: ABM Financial News

