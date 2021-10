Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,7 procent in de plus op 802,49 punten.

De Amsterdamse beurs staat, net als omringende aandelenmarkten, een terughoudende opening te wachten na enkele "havikachtige" uitspraken van een Fed-bankier, ondanks sterke winsten op Wall Street dinsdagavond en in Azië vanochtend.

"Na de terugval op maandag, was er in Europa dinsdag een bescheiden herstel, maar de zorgen over de economische verwachtingen blijven het sentiment drukken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bestuurder Christopher Waller zei dat de Amerikaanse centrale bank eerder dan verwacht de rentes kan verhogen om prijsstabiliteit te realiseren als de hoge inflatie niet snel wat terugloopt. Waller zei verder achter het besluit van de Fed te staan om vanaf volgende maand het steunprogramma af te bouwen.

"De komende maanden zullen belangrijk zijn om te bepalen of de hoge inflatie daadwerkelijk tijdelijk is", aldus Waller. "Als de inflatie nog hoog blijft in de rest van dit jaar, dan is in 2022 mogelijk een agressiever beleidsingreep nodig dan tapering."

Ondanks deze uitspraken, vonden de Amerikaanse beurzen gisteren de weg omhoog, waarbij sterke bedrijfscijfers de zorgen over inflatie en verstoringen in de aanvoerketen grotendeels goedmaakten.

Een handvol sterke bedrijfscijfers hielp de zorgen afnemen dat de huidige uitdagende ontwikkelingen de resultaten zouden beïnvloeden, aldus fondsbeheerder Lamar Villere van Villere & Co. "De problemen zijn nog niet verholpen en de angst is nog niet weg, maar er zijn in ieder geval wat positieve punten."

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade tonen de aandelenmarkten veel veerkracht, hoewel de fundamenten beginnen af te brokkelen. Aslam denkt dat de richting van de beurzen grotendeels bepaald wordt door het vermogen van de detailhandel en maakindustrie om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Daarom zijn de inkoopcijfers eind deze week zeer belangrijk, aldus de marktanalist.



De olieprijs is dinsdag gesloten op het hoogste niveau in zeven jaar. Een november-future voor een vat ruwe olie sloot 0,6 procent hoger op 82,96 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dat was de hoogste slotprijs sinds oktober 2014. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen 0,6 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,1651. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1643 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1639 op de borden.

De producentenprijzen in Duitsland zijn ook in september hard gestegen en wel met ruim 14 procent op jaarbasis. De Britse consumentenprijzen stegen in september met 0,3 procent op maandbasis.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in het derde kwartaal weinig verrassende resultaten geboekt. "De vraag blijft hoog", zei CEO Peter Wennink in een toelichting. Daarbij beleefde ASML een recordkwartaal met EUV, zowel qua omzet als qua aantal afgeleverde systemen. In het lopende vierde kwartaal rekent ASML op een omzet van 4,9 tot 5,2 miljard euro met opnieuw een marge tussen de 51 en 52 procent. In heel 2021 denkt ASML nog altijd een omzetgroei te realiseren van 35 procent, eveneens met een marge van 51 tot 52 procent.

AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien teruglopen, terwijl de omzet wel steeg. "Zoals we eerder hebben aangegeven, zal de tegenwind aanhouden in 2022", zei CEO Thierry Vanlancker woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers. AkzoNobel stelde echter ook vertrouwen te houden in de haalbaarheid van de doelstelling om in 2023 met het EBITDA op 2 miljard euro te zitten.

Vopak is van plan Dick Richelle aan te stellen als nieuwe CEO van het bedrijf. Richelle volgt per 1 januari 2022 Eelco Hoekstra op, die ruim 11 jaar bestuurder en topman was van Vopak.

Nedap heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet geboekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en handhaaft vooralsnog zijn outlook voor heel 2021, ondanks de nadrukkelijke gevolgen van de problemen in de aanvoerketen.

WDP heeft in de eerste negen maanden van 2021 de winst zien toenemen en bevestigde de outlook voor het hele boekjaar.

Henny Hilgerdernaar stopt per 1 november als CEO van Ctac. Financieel Pieter-Paul Saasen zal per direct de taken van de CEO waarnemen tot er een definitieve opvolging is geregeld.

Aedifica zal drie woonzorgcentra gaan bouwen in Ierland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 4.519,63 punten. De Dow Jones-index klom 0,6 procent naar 35.457,31 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 15.129,09 punten.