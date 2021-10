AEX blijft net onder record Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is goed geluimd het weekend ingegaan. Bij een slot van 800,41 punten steeg de AEX index vrijdag 1,2 procent. Op weekbasis steeg de index 3,7 procent. Daarmee is de hoofdindex op het Damrak bijna helemaal hersteld van het recente koersverlies en komt het record van 800,61 punten van 23 september snel in zicht. "De krachtige stijging aan het einde van de week geeft meer en meer bevestiging van de verwachting dat de AEX Index een hele belangrijke bodem gemaakt heeft met het dieptepunt vorige week 6 oktober op 751,06 punten", zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets vrijdag tegen ABM Financial News. "We verwachten dat de [weerstands]zone 803-804,47 punten vooralsnog te sterk is en de pull-back richting de solide steunzone 777,50 en 773 punten als een zegen beschouwd moet worden en als koopmoment voor de AEX." Breekt de AEX toch door de weerstandszone, dan kan de index dit kwartaal verder stijgen richting koersdoelen van 855 en 900 punten, volgens Van den Akker. Beleggers zijn onder meer positief over het net gestarte cijferseizoen. Deze week kwamen de grote Amerikaanse banken met hun resultaten over het derde kwartaal en die waren beter dan verwacht. Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die een onverwachte stijging van 0,7 procent in september lieten zien. Verder bleek het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan gedaald tussen eind september en half oktober. De Empire State index, die de ontwikkeling in de industrie in de regio New York weergeeft, daalde tussen september en oktober van 34,3 tot 19,8. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees nog op de stijging van bitcoin, die vrijdag op ruim 60.000 dollar noteert. "Het lijkt vrijwel zeker dat [toezichthouder] SEC de eerste bitcoin ETF zal toestaan, wat een bijzonder moment is voor de crypto gemeenschap die al sinds 2018 hierop wacht", aldus de marktanalist. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1599. Een vat WTI wordt vrijdag opnieuw duurder en kost nu ruim 82 dollar. Stijgers en dalers Just Eat Takeaway steeg vrijdag bijna 7 procent en ging daarmee aan kop. Cat Rock heeft zijn belang in de maaltijdbezorger vergroot naar 5,93 procent. Besi en Prosus stegen zo'n 2 tot 3 procent. Royal Dutch Shell profiteerde van de hogere olieprijs en een koersdoelverhoging door Berenberg en won 2 procent. Volgens analist Henry Tarr zijn olie-aandelen momenteel erg goedkoop en zullen de analistenconsensussen de komende periode worden verhoogd om de oplopende olieprijs mee te nemen. "Brent noteert momenteel boven de 80 dollar per vat en de Europese gasprijs en de Aziatische spotprijs voor LNG naderen recordniveaus", aldus de analist. De verliezen in de AEX waren zeer beperkt. Unilever en Wolters Kluwer verloren maar 0,1 procent en ook Heineken daalde fractioneel. In de AMX won Basic-Fit ruim 4 procent na positieve rapporten van ING en Morgan Stanley. In beide rapporten werd het koersdoel voor de uitbater van fitnessclubs verhoogd. Air France-KLM was koploper in de Midkap met een winst van meer dan 4,5 procent. De Verenigde Staten laten vanaf begin november gevaccineerde reizigers uit de EU toe, waarop KLM besloot om op meer Amerikaanse bestemmingen te gaan vliegen. Fagron en Galapagos stonden onderaan in de AMX, met verliezen van 1 tot 2 procent. Onder de kleinere aandelen won CM.com circa 4 procent en TomTom zelfs meer dan 5 procent. Donderdag daalde TomTom na een kwartaalrapport aanvankelijk nog, maar gedurende de handelsdag werd de weg omhoog hervonden en die trend zette ook vandaag door. De verliezen in de AScX beperkten zich tot ruim een procent voor Lucas Bols en Vivoryon. Brunel daalde een half procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor bijna 4 procent na cijfers. Volgens Degroof Petercam waren de resultaten echter beter dan verwacht. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot ruim een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

