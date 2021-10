Beursblik: ING verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 45,00 naar 48,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van de bank trokken de verwachtingen voor de kasstroom verder door en houden nu rekening met het positieve effect uit een versnelde uitrol van nieuwe clubs. Ook voorzien de marktvorsers twee belangrijke aanjagers op korte termijn, waaronder de update over het derde kwartaal op 27 oktober. ING verwacht een versnelling van de robuuste groei in het aantal leden op basis van cijfers van sectorgenoten en zoektrends op Google. Bovendien zal Basic-Fit in hoog tempo clubs blijven openen in 2022 en daarna. Verder zien de analisten de komende beleggersdag als aanjager, waar beleggers meer details kunnen krijgen over de uitbreiding naar nieuwe regio's. ING ziet een "significant" opwaarts potentieel in overnames en regionale uitbreiding, waarbij Duitsland 51 tot 61 procent aan waarde bovenop de huidige koers kan realiseren. Het aandeel Basic-Fit koerste vrijdagochtend 2,7 procent hoger op 41,40 euro. Bron: ABM Financial News

