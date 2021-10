AEX kleurt volledig groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met fraaie winst gesloten, zonder verliezers in de AEX.



De hoofdindex steeg 1,7 procent tot 790,84 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,6 procent.

Daarmee trok het Damrak zich op aan het licht hogere slot van Wall Street, nadat de S&P 500 na drie opeenvolgende dagen van verliezen woensdagavond hoger sloot, ondanks hoger dan verwachte inflatiedata en de bevestiging dat de Fed zijn obligatie-opkoopprogramma waarschijnlijk half november gaat afbouwen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING heeft het iets hoger dan verwachte inflatiecijfer in de VS de kans vergroot dat de Fed eerder dan verwacht de beleidsrente zal verhogen. "Nu schatten beleggers de kans op een verhoging van de beleidsrente voor het einde van volgend jaar nog laag in", zei hij.

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International sprak van een positieve handelsdag met stijgende koersen, meevallende macrocijfers uit de VS en uitstekende cijfers van met name Amerikaanse financials. De vermogensbeheerder ziet vooral kansen in de techfondsen die recent behoorlijk zijn gedaald, maar nu weer aan een opmars bezig zijn. Hij verwacht daarnaast dat de Europese financials, in lijn met de resultaten van sectorgenoten uit de VS, ook mooie cijfers zullen laten zien. Van Eerden verwacht dat de beurzen tot eind van dit jaar nog een stuk zullen stijgen.

Klik hier voor: vooral techfondsen bieden kansen

In Europa stonden donderdag geen richtinggevende macrocijfers geagendeerd. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 36.000 tot 293.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 318.000 aanvragen. Daarmee staat het aantal nieuwe aanvragen op het laagste punt sinds 14 maart 2020. Toen ging het om 256.000 aanvragen.

De producentenprijzen zijn in september met 0,5 procent gestegen, in vergelijking met een stijging van 0,7 procent in de voorgaande maand. Economen rekenden voor september op een plus van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1588. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1591 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1592 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Energiebureau IEA verhoogde daarnaast zijn verwachtingen voor de vraag naar olie voor dit jaar met 170.000 vaten per dag en voor 2022 met 210.000 vaten per dag.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 4,4 procent. ASML steeg 3,9 procent, Besi won 3,7 procent, terwijl ASMI 2,0 procent aandikte. Aegon sloot vlak.

ArcelorMittal won 3,0 procent na een koopadvies van Credit Suisse.

AkzoNobel herstelde van eerdere verliezen en sloot zelfs 0,3 procent hoger. Akzo kreeg een negatief rapport van Jefferies om de oren. Het advies ging van Kopen naar Underperform en het koersdoel van 120,00 naar 84,00 euro.

In de AMX ging AMG aan kop met een winst van 2,8 procent. Arcadis steeg 2,6 procent, terwijl Alfen 2,4 procent won. PostNL verloor 2,2 procent en SBM Offshore daalde 1,7 procent.

Onder de kleinere aandelen ging CM.com aan kop. Het aandeel won 5,2 procent. Acomo was met een verlies van 1,9 procent de sterkste daler.

De koers van TomTom daalde na een kwartaalupdate aanvankelijk stevig, maar eindigde uiteindelijk in het groen met een winst van 4,2 procent. TomTom heeft in het derde kwartaal een meevallende omzet behaald bij de consumententak, maar die bij Automotive viel wat tegen, zo zag analist Peter Olofsen van Kepler Cheuvreux. Ook moest TomTom de outlook voor 2021 neerwaarts aanscherpen. Echter die bijstelling was al door de analistenconsensus verwacht en was daarom volgens ING niet een heel grote verrassing.

Het lokaal genoteerde Roodmicrotec won 7,0 procent na cijfers.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 4.425,48 punten. De Dow Jones index steeg 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het groen.