Bank of America: ASML en ASMI kunnen hogere kosten prima doorrekenen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De halfgeleidersector is prima in staat om hogere kosten door te berekenen aan de klant. Dit stelden analisten van Bank of America dinsdag in een rapport. Verstoringen in de aanvoerketen en stijgende inkoopkosten als gevolg van te lage investeringen tijdens de coronacrisis en een sterk herstel van de vraag naar chips "zijn een steeds grotere bron van zorgen voor beleggers". "Maar chipmakers kunnen dit [hogere kosten] vermoedelijk doorzetten naar hun klanten", vermoedt Bank of America. De analisten menen dat 5 tot 20 procent hogere kosten kunnen worden opgevangen door de prijzen met 3 tot 12 procent te verhogen. En dat is volgens hun een verhoging die klanten uiteindelijk niet zal afschrikken. Vooral fabrikanten van chips voor de industrie en de autosector zullen wegkomen met prijsverhogingen, denkt de Amerikaanse bank. De zakenbank noemt marktleiders als ASML, Soitec, Infineon en ASMI beter gepositioneerd dan leveranciers van een niveau lager. Vaak hebben klanten van die eerste groep geen echt alternatief, betogen de analisten. Bank of America heeft koopadviezen op ASML en ASMI met koersdoel van 819 en 464 euro. Besi staat op Underperform met een koersdoel van 56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.