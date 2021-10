'Flinke omzetgroei bij Fastned verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het derde kwartaal 37 procent meer omzet behaald. Dit is de verwachting van analist Marc Hesselink van ING. Hij rekent op een omzet van 3,2 miljoen euro, tegenover 2,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar. "Volgens het Google Covid Mobility Report is de mobiliteit in Nederland verder hersteld sinds het tweede kwartaal van 2021", aldus de analist. Hij verwacht ook meer mensen die voor hun vakantie de auto prefereren boven het vliegtuig. Voor de laatste drie maanden van dit jaar mikt ING zelfs op een omzet van 4,9 miljoen euro. Hesselink denkt dat Fastned goed op schema ligt om aan het einde van dit jaar 175 oplaadstations operatoneel te hebben. Eind september was de 164 al bereikt. In dit licht let de analist ook op uitspraken van Fastned over de grote aanbestedingen die in Duitsland en Frankrijk in het verschiet liggen. Fastned opent dinsdag voorbeurs de boeken. ING heeft een Houden advies op het aandeel met een koersdoel van 60,00 euro. Maandag noteerde het aandeel vlak op 49,35 euro. Bron: ABM Financial News

