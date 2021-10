Flow Traders treedt toe tot Pyth netwerk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders is toegetreden tot het Pyth netwerk. Dit maakte de Amsterdamse flitshandelaar donderdagavond bekend. Dit netwerk is gebouwd op Solana, een blockchain die 50.000 transacties per seconde kan verwerken. Flow Traders zal zijn eigen marktdata over cryptovaluta toevoegen aan het netwerk. In een later stadium volgen wellicht ook andere activa waarin Flow Traders actief is. CEO Dennis Dijkstra van Flow Traders verwacht dat dankzij Pyth de accuraatheid en de kwaliteit van de data stijgt. "We denken dat dit helpt om meer efficiency en transparantie in de markt te krijgen", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

