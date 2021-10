Inflatie Oeso-gebied loopt verder op

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in het Oeso-gebied is in augustus verder opgelopen. Dit bleek dinsdag uit actuele data van de Parijse denktank.

De inflatie kwam uit op 4,3 procent op jaarbasis, tegenover 4,2 procent in juli.

In de eurozone liep de inflatie in augustus op naar 3,0 procent, van 2,2 procent in juli, aldus de Parijse denktank, terwijl de inflatie in de Verenigde Staten in dezelfde periode uitkwam op 5,3 procent.

De energieprijzen stegen in augustus nog harder in het Oeso-gebied, met 18 procent, tegenover 17,4 procent in juli. Dit is de grootste prijsstijging sinds september 2008.

Ook de prijzen voor voedingsmiddelen stegen in augustus harder dan in juli, met 3,6 procent, van 3,1 procent.

Zonder de prijzen voor voedsel en energie bleef de inflatie in het Oeso-gebied in augustus voor de derde maand op rij stabiel op 3,1 procent.