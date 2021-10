Corona halveert aantal vliegtuigpassagiers in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wereldwijd zullen vliegtuigmaatschappijen dit jaar 2,3 miljard passagiers vervoeren, wat grofweg de helft is van het aantal passagiers voor de coronacrisis. Dit verwacht brancheorganisatie IATA. Voor 2022 rekent de organisatie op 3,4 miljard passagiers. Daarmee zit het passagiersvervoer nog altijd ruim onder de 4,5 miljard mensen die in 2019 het vliegtuig pakten. "De impact van de coronacrisis voor luchtvaartmaatschappijen is enorm", aldus CEO Willie Walsh van IATA. Hij schat het totale verlies tussen 2020 en 2022 op 200 miljard dollar. De bulk van dit verlies viel in 2020, namelijk 138 miljard dollar. Dankzij kostenbesparingen en andere maatregelen zal het verlies dit jaar vermoedelijk dalen naar 52 miljard dollar. In 2022 is dit vermoedelijk nog 12 miljard dollar. "Hoewel er nog steeds grote problemen zijn, komt herstel ook steeds naderbij", aldus Wash. IATA rekent verder op een aanhoudende "robuuste vraag" naar vrachtvervoer. Die vraag ligt in 2021 vermoedelijk 7,9 procent hoger dan in 2019. Volgend jaar zal er zelfs sprake zijn van een stijging van 13,2 procent, denkt de organisatie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.