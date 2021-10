Beursblik: Morgan Stanley blijft voorzichtig over Unibail Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley handhaaft het Onderwogen advies op Unibail-Rodamco-Westfield met het koersdoel van 35,00 euro vanwege de structurele problemen waarmee het Franse vastgoedbedrijf kampt. Dit bleek maandag uit een analyse van de Amerikaanse bank. Aandelen Unibail lijken een koopje op basis van de intrinsieke waarde, maar de analisten zijn er niet van overtuigd dat ze de belegger ook daadwerkelijk waarde bieden. Waarde-aandelen profiteren als de obligatierentes stijgen, maar Unibail kan niet per definitie als waarde-aandeel worden beschouwd, vindt Morgan Stanley. Een groot vraagteken is bijvoorbeeld het gebrek aan duidelijk herstel in de bezoekersaantallen bij de winkelcentra van Unibail. De analisten blijven ook bezorgd over de balans van Unibail en rekenen erop dat de resultaten onder druk komen te staan als gevolg van de schuldenberg die Unibail moet afbouwen. Dit soort structurele problemen werden de afgelopen tijd gemaskeerd door het optimisme rond het heropenen van economieën. Maar dat effect is inmiddels zo goed als uitgewerkt, waardoor er hernieuwde neerwaartse druk is ontstaan op het aandeel, aldus Morgan Stanley. Maandag noteerde het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield in Amsterdam ruim 2 procent lager op 62,31 euro. Bron: ABM Financial News

