Prosus investeert samen met Jef Bezos in Ula

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft samen met Tencent, B-Capital en miljardair Jef Bezos in het Indonesische Ila geïnvesteerd. Dit maakte Prosus maandagochtend bekend. Met deze investeringsronde, waaraan ook Northstar group, AC Ventures en Citius deelnamen, is 87 miljoen dollar gemoeid. De nieuwe investeringsronde volgt 8 maanden na de vorige kapitaalinjectie. Ula is een online marktplaats voor bedrijven in Indonesië. Na de uitbraak van de coronacrisis is de marktplaats enorm hard gegroeid. Bron: ABM Financial News

