AEX verliest ruim 1% na opening

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 1,2 procent lager naar 762,08 punten, terwijl de Midkap 1,8 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen bleven stijgers achterwege. Signify, ArcelorMittal en Aegon verloren meer dan 3 procent. In de AMX ontsprong flitshandelaar Flow Traders, gebaat bij een oplopende volatiliteit, de dans met een koerswinst van 1,4 procent. Ook Galapagos zat met 0,8 procent in de lift. ABN AMRO koerste na een ex-dividend notering 7 procent lager. Air France-KLM, geraakt door oplopende kerosineprijzen en een aangekondigde coronaheffing op Schiphol, verloor 2,5 procent na al een zeer fors verlies op donderdag. In de AScX noteerden alle aandelen in het rood. Vivoryon was de grootste daler met een koersverlies van 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

