Beursupdate: ASML en ASMI in trek op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger, mede geholpen door koerswinsten bij techaandelen. Rond de klok van half elf won de AEX 0,7 procent op 781,48 punten.

"September heeft zijn reputatie als slechte beursmaand waargemaakt", zo stelden analisten van SEB. Hoewel de koersenborden groen kleurden vanochtend, "lijkt het erop dat afgelopen maand past bij het beeld sinds 1945 dat september geen goede maand is voor de aandelenbeurzen."

Augustus sloot de AEX af op 787,62 punten. Met de huidige koers betekent dit een maandverlies van bijna een procent.

Volgens SEB spelen er veel factoren die beleggers nerveus maken en de analisten wezen onder meer op de problemen in China, inflatiedruk en de hoge schulden in de VS. "Het ligt voor de hand dat de bewegingen op de beurzen in de komende periode groot kunnen zijn en vermoedelijk zal de beweging neergaand zijn", waarschuwde SEB.

Toch zijn er volgens investment manager Simon Wiersma van ING ook berichten die beleggers, vandaag in ieder geval, geruststellen. Zo lijkt het er volgens Wiersma op dat China de gevolgen van de problemen rond Evergrande zoveel mogelijk wil beperken. Daarnaast lijkt een akkoord over het schuldenplafond in de VS nabij.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1605. De olieprijzen stegen met 0,6 procent.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse werkloosheid in september is afgenomen en dat de Franse inflatie in dezelfde maand steeg naar 2,1 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deden de 'chippers' ASML en ASMI het goed met winsten van 1,5 tot 1,8 procent. Sectorgenoot Besi verloor echter 0,8 procent. Koploper was Heineken met een koerswinst van 1,8 procent. Ahold Delhaize leverde 0,3 procent in en Just Eat Takeaway daalde 0,8 procent.

In de AMX won PostNL 2,1 procent. Daniel Kretínský meldde een belang van 15 procent in het postbedrijf. Dat was eerder nog 10 procent. InPost won 2,5 procent. InPost heeft met de Britse supermarktketen Tesco een samenwerking gesloten om in 500 vestigingen pakketkluizen te installeren. Air France-KLM was de dissonant met een verlies van 3,0 procent.

In de AScX won CM.COM 2,6 procent. Sif verloor juist 1,7 procent.