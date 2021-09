Luchtvrachtvervoer ook in augustus weer gestegen - IATA

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is ook in augustus weer gestegen, maar wel opnieuw in een lager tempo. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

Er was sprake van een stijging van 7,7 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019, iets minder sterk dan de 8,6 in juli en de 9,2 procent in juni.

De beladingsgraad bedroeg in augustus 54,2 procent, van 57,4 procent een maand eerder. De IATA zei vorige maand al te rekenen op een afname, als gevolg van de deltavariant en verstoringen in de aanvoerketen. De maanddaling van 1,6 procent is volgens de branche-organisatie de sterker afname sinds januari 2021.

Volgens CEO Willie Walsh van IATA wijzen de indicatoren op een sterk jaareinde voor de sector.