Evergrande wil belang in Shengjing Bank verkopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Evergrande is van plan om bijna 10 miljard yuan, omgerekend circa 1,3 miljard euro, op te halen met de verkoop van een minderheidsbelang in Shengjing Bank aan een staatsbedrijf. Dit maakte de Chinese vastgoedontwikkelaar woensdagochtend bekend. Evergrande is in gesprek om een belang van krap 20 procent in de bank te verkopen aan Shenyang Shengjing Finance Investment Group, dat in Chinese staatshanden is. De deal zal de situatie bij Shengjing Bank kunnen stabiliseren, zo stelde Evergrande. Na de desinvestering heeft de vastgoedontwikkelaar nog een belang van ruim 14 procent in de bank. De transactie moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders in China. Bron: ABM Financial News

