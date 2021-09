Beursblik: ASMI verhoogt outlook stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft de vooruitzichten voor de orderinstroom in het derde kwartaal substantieel verhoogd. Dit stelde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen dinsdag. Waar ASMI eerder rekende 510 tot 530 miljoen euro aan orders in het derde kwartaal binnen te halen, zei de halfgeleiderspecialist dinsdag in aanloop naar de eerste beleggersdag van het bedrijf dat de ordersinstroom de 600 miljoen euro zal overtreffen. Maar belangrijker vindt Van Putten de groeivooruitzichten die ASMI voor de komende jaren afgaf. Waar Kempen in 2025 rekende op een omzet van 3 miljard euro, denkt ASMI zelf aan 2,8 tot 3,4 miljard euro. En de margedoelstelling van ASMI van 46 tot 50 procent tussen 2021 en 2025 is ook meer dan de 47,0 procent waarop Van Putten rekende. Ten aanzien van de operationele marge is ASMI overigens wel iets voorzichtiger dan de analist. Op basis van de nieuwe doelen van ASMI overweegt Van Putten zijn omzettaxaties iets te verhogen, maar die voor de operationele marge juist iets te verlagen. Van Putten denkt dat het aandeel ASMI vanochtend positief zal reageren op de afgegeven omzetverwachting en de verhoging van de orderoutlook voor het derde kwartaal, zeker na de recente koerszwakte. Toch zijn de doelen voor 2025 "geen blow out", vindt de analist. Bron: ABM Financial News

