'Société Générale dingt naar Franse retailbank ING'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale wil via haar online bank Boursorama een bod uitbrengen op de klantenportefeuille van de Franse retailtak van ING. Dit schreef de Franse zakenkrant Les Echos op basis van bronnen. Deze week moeten gegadigden hun indicatieve bod in te dienen. Andere grote banken, zoals BNP Paribas en Crédit Mutuel, hebben zich volgens de krant al teruggetrokken. ING liet medio juni weten de strategische opties voor de Franse retailbank te bekijken. ING is sinds 2000 actief in Frankrijk als online bank voor particulieren en heeft ongeveer 1 miljoen klanten in het land die producten afnemen zoals betaalrekeningen, hypotheken, consumptieve leningen en beleggingsproducten. Er werken circa 700 mensen bij ING Frankrijk, waarvan twee derde bij de retailbank. De Franse zakenbank staat niet in de etalage, benadrukte ING in juni. Bron: ABM Financial News

