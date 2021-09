Fed-president New York mikt op inflatie van 2 procent in 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) President John Williams van de Federal Reserve in New York verwacht dat de recente stijging van de Amerikaanse inflatie niet zal aanhouden. Dit zei hij maandag in een digitale toespraak. Tegen volgend jaar zal de inflatie zijn gezakt vanaf de huidige niveaus, zo verwacht Williams, die bevestigde dat de Fed geen haast heeft om de rentes te verhogen. Volgens Williams laat de Amerikaanse economie een "solide momentum" zien en het terugschroeven van het opkoopprogramma van obligaties zal binnenkort "waarschijnlijk gerechtvaardigd" zijn. De Fed koopt momenteel 120 miljard dollar per maand aan obligaties op om de rentes laag te houden. Afgelopen week liet de Fed doorschemeren dat het in november de plannen zal aankondigen om het opkoopprogramma terug te schroeven. Williams waarschuwde maandag wel dat de verstoringen als gevolg van de coronacrisis, de Amerikaanse economie nog steeds raken. Hij verwacht niet dat deze problemen op korte termijn worden opgelost. De Fed-president van New York wees op de aanhoudende tekorten, die momenteel voor de hoge inflatie zorgen. Bedrijven zijn meer geld kwijt aan lonen en materialen en dat leidt tot hogere prijzen voor diverse producten. In juli bedroeg de inflatie in de VS nog 4,2 procent. Dit is beduidend meer dan de 1,8 procent waar de Fed aan het begin van het jaar nog op rekende. Hoewel de inflatie nu ver boven de doelstelling van 2 procent ligt, verwacht Williams dat de prijsdruk zal afnemen nu de coronacrisis steeds verder naar de achtergrond verschuift. Wel erkende hij dat de vooruitzichten onzeker blijven, waardoor Williams niet exact kon zeggen wanneer de inflatie weer richting de twee procent zou kunnen zakken. "Dit proces kan nog wel een jaar duren", aldus de Fed-president. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.