Beursblik: Bank of England handhaaft vermoedelijk monetair beleid

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal komende donderdag zijn monetaire beleid niet wijzigen, ondanks de oplopende inflatie en een robuustere arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Dit is de verwachting van marktkenners gepolst door ABM Financial News.

Daarmee blijft de belangrijkste rente hoogstwaarschijnlijk staan op 0,1 procent en wordt ook het opkoopprogramma van 875 miljard Britse pond gehandhaafd.

"Het is te vroeg om een 'hawkish' wijziging in koers te verwachten van het beleidscomité", aldus Deutsche Bank, onder meer vanwege de onzekerheid rond het coronavirus. Ook de onderbenutting in de arbeidsmarkt, de zogeheten 'slack', is een aandachtspunt voor de Britse centrale bank, net als de hoge inflatie.

"En vergeet niet dat de BoE, in tegenstelling tot de Federal Reserve, haar QE-programma al afbouwt en dat de actieve uitbreiding van de balans later dit jaar zal eindigen", voegen economen van ING toe. Zij verwachten dan ook dat de centrale bank haar plan voor een 'bescheiden verkrapping' in de komende jaren donderdag gewoon zal herhalen.

De eerste renteverhoging vindt waarschijnlijk in 2022 plaats. ING rekent op een verhoging van 15 basispunten in november 2022. RBC Capital Markets voorspelt er zelfs twee: één van 15 basispunten in mei volgend jaar en één van 25 basispunten in november 2022.

Volgens econoom Luke Bartholomew van Aberdeen Standard Investments moet de BoE donderdag mogelijk zelfs een signaal afgeven aan de markten dat ze teveel op de zaken vooruit lopen qua verwachte renteverhogingen.

Bartholomew wijst erop dat de hoge inflatie vermoedelijk van tijdelijke aard is en dat de werkloosheid zal oplopen wanneer er binnenkort een eind komt aan het betaald verlofplan van de Britse overheid dat werd ingesteld toen mensen thuis kwamen te zitten tijdens de coronacrisis.

Interessant voor de markten wordt donderdag ook hoe de kersverse hoofdeconoom van de centrale bank Huw Pill zal stemmen. Zijn voorganger Andy Haldane stond bekend als echte havik in het beleidscomité en als Pill zich verruimingsgezinder opstelt, dan kan dit druk zetten op het Britse pond, volgens Commerzbank.

Het rentebesluit van de Bank of England wordt donderdag om 13:00 uur bekendgemaakt.