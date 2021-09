Video: blijf positief over aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers worden de afgelopen weken geconfronteerd met enerzijds een economische groeivertraging en anderzijds een oplopende inflatie, en dat roept vragen op. Dit zegt beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. "Kunnen aandelen de rally volhouden en is grootscheepse monetaire stimulering nog nodig?" Van Leenders rekent op een aanhoudende hoge winstgroei. "Analisten stellen hun verwachtingen nog steeds naar boven bij. En dat is de voornaamste reden dat we nog positief zijn over aandelen." Van Leenders heeft daarbij wel een voorkeur voor Europa. Klik hier voor: blijf positief over aandelen Bron: ABM Financial News

