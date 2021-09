AEX opnieuw boven 800 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Kort voor de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent tot 803,63 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING noemde het sentiment voorzichtig optimistisch, mede dankzij het bericht dat de Chinese centrale bank extra liquiditeit in het financiële systeem heeft gepompt. Het gaat om omgerekend circa 13 miljard euro. "Hoe lang het oplossen van problemen door het aangaan van meer schuld goed gaat, hangt voor een belangrijk deel af van de rente. Blijft de prijs van geld laag, dan kan het lang goed gaan. Zo niet, dan dreigt gevaar", waarschuwt Wiersma. Uit de laatste maandelijkse analistenenquête van Fidelity International blijkt dat de vooruitzichten voor de winstmarges afnemen nu de bezorgdheid over de deltavariant en de inflatiedruk blijven aanhouden. Ook begint de vraag in sommige sectoren te normaliseren, zo meldde Fidelity. Ondanks de gematigder vooruitzichten voor de marges, blijven de winstvooruitzichten over het algemeen robuust. "We lijken de week positief af te gaan sluiten", zo blikte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vrijdagochtend vooruit. "Beleggers maken zich nu vooral op voor de beleidsvergadering van de Federal Reserve van volgende week." Het muntpaar euro/dollar koerste op een niveau van 1,1782. De olieprijzen daalden met 0,5 procent. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk in augustus onverwacht zijn gedaald. De verkoopvolumes liepen op maandbasis met 0,9 procent terug. Vanmiddag komen nog cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS, gemeten door de Universiteit van Michigan. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Heineken 1,9 procent en Philips 1,5 procent, terwijl Just Eat Takeaway.com 2,0 procent steeg. ArcelorMittal en AkzoNobel deden een bescheiden stap terug met verliezen tot 0,8 procent. Aperam won in de AMX 1,8 procent. OCI steeg opnieuw 1,7 procent, nadat het deze week al flink aan waarde won. AMG daalde met 1,3 procent, eveneens na een aanzienlijke koerssprong afgelopen week, geholpen door gestegen metaalprijzen. Onder de kleinere fondsen won Accsys na een tussentijdse update 5,8 procent. TomTom daalde licht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.