Shell favoriet bij JPMorgan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove vindt Royal Dutch Shell het meest aantrekkelijke Europese olie-aandeel. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Voor Shell heeft JPMorgan een Overwogen advies, onder meer omdat het aandeel aantrekkelijk geprijsd is. "De waardering is te laag om te negeren", vinden zij. Er lonkt een opwaarts potentieel van meer dan 40 procent. De cijfers over het tweede kwartaal en het besluit van Shell om het uitgangspunt voor het dividend te verhogen, zijn volgens de bank tekenen dat er vertrouwen is in de onderliggende kasstroom en een aantrekken van de economie. Mogelijk dat er wat tegenwind is in het derde kwartaal, aldus JPMorgan, maar daar is voldoende voor gewaarschuwd. De analisten verwachten dat Shell zich positief zal uitlaten over het vierde kwartaal. Ook BP heeft een Overwogen advies en voor ENI en Repsol verhoogde de bank het advies vrijdag naar Overwogen. TotalEnergies werd juist van de kooplijst gehaald en Equinor werd zelfs op de verkooplijst geplaatst. Volgens de analisten van JPMorgan zal de overgang van oude naar nieuwe economie een winstgevende exercitie blijken voor energie-aandelen. Daarbij zullen olie-aandelen profiteren van een verdere heropening van de economie in 2022. De bank gelooft dat de olieprijs zal stijgen naar 100 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

