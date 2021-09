Beursblik: Unilever van kooplijst Deutsche Bank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het aandeel Unilever van de kooplijst gehaald, nadat het aandeel aanzienlijk slechter presteerde dan de markt en nu historisch laag gewaardeerd is. Het koopadvies ging naar Houden en het koersdoel van 48,00 naar 46,00 pond. Analist Tom Sykes is voorzichtiger geworden over de economische vooruitzichten op de korte termijn, vooral in de Verenigde Staten. Unilever doet het vaak goed als er minder grote economische verrassingen zijn. Unilever komt goed uit de bus op de meeste maatstaven, maar over de langere termijn heeft het aandeel de winstgroei van de sector in dollars niet kunnen verslaan, behalve de grote bijstelling van de marge, die volgens de analist echter ook deels boekhoudkundig van aard was. Bron: ABM Financial News

