Weber ziet sterke vraag naar barbecues aanhouden

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Beursnieuweling Weber-Stephen Products zag de winst sterk dalen in het afgelopen kwartaal, door een herwaardering van de optieregeling voor het personeel, terwijl de omzet steeg bij aanhoudend sterke vraag naar barbecues. Dat maakte de Amerikaanse fabrikant woensdag bekend. De winst daalde op jaarbasis van 79 miljoen dollar naar 18 miljoen dollar in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 juni. De winst daalde omdat de bonussen die het bedrijf aan zijn personeel gaat uitkeren in de vorm van aandelen naar marktwaarde moesten worden gewaardeerd. Het aangepaste bedrijfsresultaat, of EBITDA-resultaat, steeg wel met 10 procent tot 134 miljoen dollar. Weber zei te kampen met tegenwind in distributie, inkomend vrachtvervoer en met hogere grondstoffenkosten. De omzet van het bedrijf uit Illinois steeg met 19 procent van 561 miljoen naar 669 miljoen dollar, een nieuw record. De vraag naar barbecues bleef op recordniveaus, meldde CEO Chris Scherzinger, en het marktaandeel van Weber blijft groeien. Weber zag zijn beursgang in augustus in het water vallen bij gebrek aan belangstelling. Er werd slechts 250 miljoen dollar opgehaald, tegen een prijs die lager was dan gepland, terwijl ongeveer op het drievoudige bedrag werd gemikt. Met de beursgang hoopte Weber te profiteren van de sterke vraag naar barbecues tijdens de pandemie, net als rivaal Traeger deed. Outlook Weber rekent dit boekjaar op een omzet van 1,96 tot 1,97 miljard, wat 28 tot 29 procent meer zou zijn dan een jaar eerder. Het aangepaste EBITDA-resultaat zou met 35 tot 37 procent moeten stijgen tot 305 à 310 miljoen dollar. info@abmfn.nl

