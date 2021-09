Deutsche Bank verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 40,00 naar 47,00 euro, met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een lijvig sectorrapport van de Duitse bank. Voor staalaandelen moet het beste nog komen, menen de analisten van Deutsche Bank. Veel beleggers hebben de staalsector sinds mei genegeerd, meent de bank, omdat zij hun vingers niet wilden branden aan een cyclische piek. "Dit heeft ervoor gezorgd dat de staalsector enorm aantrekkelijk gewaardeerd is." Deutsche Bank verwacht wel een daling van de staalprijzen, nu deze op recordniveaus staan, maar ziet ook verschillende aanjagers voor de marges van staalfabrikanten in de komende twee tot drie jaar. Over ArcelorMittal merkten de analisten op dat dit staalbedrijf meermaals de outlook verhoogde en liet weten de aandeelhouder flink te zullen belonen. Toch bewoog het aandeel de afgelopen maanden zijwaarts. De bank wees verder op herstellende staalprijzen in China, wat naar verwachting in de tweede jaarhelft doorzet. Het neerwaarts risico is volgens de analisten beperkt, mede ook dankzij exportheffingen op Chinees staal. Het aandeel ArcelorMittal steeg woensdag 1,8 procent naar 28,01 euro. Bron: ABM Financial News

