Qollect eist miljarden van Nederlandse banken vanwege te hoge variabele rentes

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De meeste Nederlandse banken en andere geldverstrekkers hebben in de afgelopen tientallen jaren bewust te veel variabele rente in rekening gebracht en moeten consumenten tot wel 16,7 miljard euro terugbetalen. Dit is de eis van Qollect. Volgens de organisatie beloopt de schade tussen de 4,2 en 16,7 miljard euro. En Qollect verwacht eenzelfde claim voor zakelijke klanten. "De door ABN AMRO en de Consumentenbond onlangs afgekondigde 'compensatieregeling' dekt nog geen 15 procent van wat de bank eigenlijk zou moeten betalen en lijkt een doekje voor het bloeden. Als er geen vrijwillige vergoeding van de schade plaats vindt, moeten de banken zich voor de rechter verantwoorden", schrijft Qollect in een persbericht. "De zaak speelt al een paar jaar, maar de banken hebben haar tot nu toe onder de radar weten te houden. Met schamele 'compensatieregelingen' proberen ABN AMRO en Rabobank nu van de zaak af te komen", meent woordvoerder Adriaan de Gier van Qollect. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de Consumentenbond met de regeling meewerkt. De kwestie is volgens De Gier dat banken die een lening verstrekten met een variabele rente, deze wel lieten stijgen als de marktrente steeg, maar zij die niet lieten dalen als de marktrente dit deed. "Het 'eigen' Kifid heeft de banken daarover al meerdere keren op de vingers getikt, maar die correcties adequaat opvolgen doen ze gewoon niet", aldus De Gier. Qollect wil met de banken, waaronder ABN AMRO en de Consumentenbond, het gesprek aangaan. "Als dat niet tot een betere compensatie leidt, zullen er gerechtelijke procedures worden aangespannen", dreigt De Gier. Bron: ABM Financial News

