Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoelen ASMI en ASML

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag de koersdoelen voor ASM International en ASML verhoogd. Dit bleek uit een sectorrapport van Tammy Qiu. Qiu verhoogde het koersdoel voor ASMI van 350,00 naar 400,00 euro en voor ASML van 670,00 naar 845,00 euro. In beide gevallen herhaalde de analist haar koopaanbeveling. ASMI zal volgens Qiu van verschillende groeiaanjagers profiteren. Vooral de ALD technologie van ASMI zal het goed doen, maar ook epitaxy zal aan kracht winnen. Qiu verhoogde de winstraming voor ASMI voor 2022 naar 11,02 euro. Dit jaar komt de halfgeleiderspecialist vermoedelijk uit op 9,26 euro. De omzet stijgt van 1,7 miljard euro dit jaar naar net geen 2 miljard euro in 2022. Qiu waardeert de front-end activiteiten van ASMI inmiddels op een koerswinstverhouding van 38, waar zij voorheen 35 aanhield. Bij ASML zullen EUV en DUV de groei ondersteunen, volgens Berenberg. Qiu verhoogde haar ramingen voor 2022 en 2023 vooral dankzij de veerkracht die DUV toont. Dat is te danken aan de ambities van Chinese chipmakers om eigen capaciteit te hebben. Qiu ziet de omzet van ASML dit jaar uitkomen op 18,7 miljard euro en in 2023 stijgen naar krap 24 miljard euro. De winst per aandeel stijgt vermoedelijk van 13,19 naar 19,63 euro. Het aandeel ASMI sloot dinsdag op 349,50 euro en ASML op 730,20 euro. Bron: ABM Financial News

